ВС РФ отразили 5 атак у Артемовска, 3 у Марьинки, уничтожено свыше 250 украинских военных
17:30 02.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные отразили пять атак украинских штурмовых групп в районе Артемовска и три атаки у Марьинки, уничтожены свыше 250 украинских военнослужащих, боевая машина ЗРК «Стрела-10». Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили пять атак штурмовых групп 129-й, 241-й бригад территориальной обороны в районе города Артемовска Донецкой Народной Республики, а также три атаки подразделений 109-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих», — сказали в военном ведомстве.
Также уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы Д-20 и одна Д-30, а также орудие М119 производства США.
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