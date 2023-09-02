МВД начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС РФ
18:30 02.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после того, как она вышла на сцену в Бремене с украинским флагом, где проходил спектакль с ее участием. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«В отношении Лии Ахеджаковой проводится проверка по статье о дискредитации ВС России, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — сказал собеседник агентства, отметив, что артистке может грозить либо штраф, либо административный арест.
Обращение с просьбой провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В нем он отмечал, что в интернете появилось видео со спектакля «Мой внук Вениамин», который проходил в Бремене 27 июня с участием Ахеджаковой, где в конце спектакля артистка вышла на сцену с украинским флагом. Этим, по его мнению, она дискредитировала Россию, гражданкой которой продолжает являться. Бородин, исходя из несогласия Ахеджаковой с целями и проводимой РФ политики, просил провести в отношении артистки проверку и лишить ее наград и почетных званий.
Официальным комментарием правоохранительных органов и самой артистки ТАСС пока не располагает.
НОВОСТИ
- 20:30 02.09.2023
- Италия в 1980 году предупредила Каддафи о планах Франции его устранить — экс-премьер Амато
- 20:00 02.09.2023
- Назначенный мятежниками глава МО Нигера встретился с послом Китая
- 19:30 02.09.2023
- ООН допускает снятие части ограничений для РФ по зерновой сделке - Anadolu
- 19:00 02.09.2023
- Эритрейцы устроили беспорядки в Тель-Авиве, десятки людей пострадали
- 18:00 02.09.2023
- Демонстранты в Ниамее угрожают взять штурмом посольство Франции в Нигере
- 17:30 02.09.2023
- ВС РФ отразили 5 атак у Артемовска, 3 у Марьинки, уничтожено свыше 250 украинских военных
- 17:00 02.09.2023
- Учения НАТО на Балтике направлены на отработку действий для «сдерживания РФ» — ВМС ФРГ
- 16:00 02.09.2023
- В Кривом Роге произошли взрывы
- 15:00 02.09.2023
- Нобелевский фонд отозвал приглашения послам из РФ, Белоруссии и Ирана на вручение премий
- 14:07 02.09.2023
- В Волгограде опровергли сообщение об учительнице, покинувшей класс не говорящих по-русски детей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать