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МВД начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС РФ

18:30 02.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после того, как она вышла на сцену в Бремене с украинским флагом, где проходил спектакль с ее участием. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В отношении Лии Ахеджаковой проводится проверка по статье о дискредитации ВС России, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — сказал собеседник агентства, отметив, что артистке может грозить либо штраф, либо административный арест.

Обращение с просьбой провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В нем он отмечал, что в интернете появилось видео со спектакля «Мой внук Вениамин», который проходил в Бремене 27 июня с участием Ахеджаковой, где в конце спектакля артистка вышла на сцену с украинским флагом. Этим, по его мнению, она дискредитировала Россию, гражданкой которой продолжает являться. Бородин, исходя из несогласия Ахеджаковой с целями и проводимой РФ политики, просил провести в отношении артистки проверку и лишить ее наград и почетных званий.

Официальным комментарием правоохранительных органов и самой артистки ТАСС пока не располагает.

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