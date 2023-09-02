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Эритрейцы устроили беспорядки в Тель-Авиве, десятки людей пострадали

19:00 02.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновения с участием эритрейских беженцев вспыхнули в южных районах Тель-Авива, более сотни человек, включая полицейских, получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее информации, в ходе беспорядков травмы получили по меньшей мере 114 человек. Среди них восемь человек находятся в тяжелом состоянии, 13 пострадавших — в состоянии средней тяжести, 93 получили легкие ранения.

В свою очередь пресс-служба израильской полиции сообщила, что ранения в ходе разгона толпы получили 27 стражей порядка.

Как отмечает The Times of Israel, столкновения начались утром с праздничного мероприятия, организованного посольством Эритреи в Тель-Авиве. Живущие в городе эритрейцы, выступающие против действующих эритрейских властей, пришли к зданию дипмиссии выразить протест, и эта акция переросла в столкновения между эритрейскими соотечественниками.

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