Назначенный мятежниками глава МО Нигера встретился с послом Китая
20:00 02.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нигерский генерал Салифу Моди, назначенный министром национальной обороны после прихода к власти мятежников, встретился с послом КНР в Нигере Цзян Фэном. Об этом сообщило агентство Agence Nigérienne de Presse (ANP).
По данным агентства, встреча прошла в офисе министра обороны Нигера. Отмечается, что в ходе аудиенции китайский дипломат поздравил генерала Моди с назначением на важный пост, а также «заявил о поддержке со стороны своей страны». Агентство подчеркивает, что Китай уже несколько десятилетий успешно сотрудничает с Нигером в сфере безопасности, в частности в области подготовки кадров, поставок и закупок военной техники.
НОВОСТИ
- 20:30 02.09.2023
- Италия в 1980 году предупредила Каддафи о планах Франции его устранить — экс-премьер Амато
- 19:30 02.09.2023
- ООН допускает снятие части ограничений для РФ по зерновой сделке - Anadolu
- 19:00 02.09.2023
- Эритрейцы устроили беспорядки в Тель-Авиве, десятки людей пострадали
- 18:30 02.09.2023
- МВД начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС РФ
- 18:00 02.09.2023
- Демонстранты в Ниамее угрожают взять штурмом посольство Франции в Нигере
- 17:30 02.09.2023
- ВС РФ отразили 5 атак у Артемовска, 3 у Марьинки, уничтожено свыше 250 украинских военных
- 17:00 02.09.2023
- Учения НАТО на Балтике направлены на отработку действий для «сдерживания РФ» — ВМС ФРГ
- 16:00 02.09.2023
- В Кривом Роге произошли взрывы
- 15:00 02.09.2023
- Нобелевский фонд отозвал приглашения послам из РФ, Белоруссии и Ирана на вручение премий
- 14:07 02.09.2023
- В Волгограде опровергли сообщение об учительнице, покинувшей класс не говорящих по-русски детей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать