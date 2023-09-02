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Назначенный мятежниками глава МО Нигера встретился с послом Китая

20:00 02.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нигерский генерал Салифу Моди, назначенный министром национальной обороны после прихода к власти мятежников, встретился с послом КНР в Нигере Цзян Фэном. Об этом сообщило агентство Agence Nigérienne de Presse (ANP).

По данным агентства, встреча прошла в офисе министра обороны Нигера. Отмечается, что в ходе аудиенции китайский дипломат поздравил генерала Моди с назначением на важный пост, а также «заявил о поддержке со стороны своей страны». Агентство подчеркивает, что Китай уже несколько десятилетий успешно сотрудничает с Нигером в сфере безопасности, в частности в области подготовки кадров, поставок и закупок военной техники.

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