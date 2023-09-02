Италия в 1980 году предупредила Каддафи о планах Франции его устранить — экс-премьер Амато

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Италии Джулиано Амато (1992-1993, 2000-2001) утверждает, что Беттино Кракси, занимавший пост председателя Совета министров Италии с 1983 по 1987 год, предупредил тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи о планах Франции его устранить в 1980 году. Сам Амато в то время также входил в правительственный аппарат.

По словам Амато, «был разработан план удара по самолету [МиГ ливийских ВВС], на котором летел Каддафи». «План подразумевал имитацию учений НАТО с участием большого количества самолетов, во время которых должна была быть выпущена ракета по ливийскому лидеру», — утверждал экс-премьер в интервью газете La Repubblica. Впоследствии инцидент предполагалось представить как случайность. Каддафи, однако, предупредили об опасности, и он не сел в свой самолет, продолжил экс-премьер. «Позже я узнал — правда, без доказательств, — что именно Беттино предупредил Каддафи об опасности в итальянском небе. Он, конечно, не был заинтересован в том, чтобы такая правда стала известна: его бы обвинили в нелояльности к НАТО и шпионаже в пользу противника», — сказал Амато. Он утверждал, что «ракета, выпущенная по ливийскому МиГ, в итоге попала» в пассажирский самолет Douglas DC-9 компании Itavia.

В результате крушения пассажирского самолета Itavia, которое произошло 27 июня 1980 года, погиб 81 человек. Рейсовый самолет упал в море между островами Устика и Понца, на юге Апеннин. Амато возложил ответственность за катастрофу на ВВС Франции. По его словам, это «наиболее правдоподобная версия». Политик, однако, не привел никаких доказательств своих слов.

Ранее суд в Палермо подтвердил, что причиной крушения пассажирского самолета стало попадание в воздушное судно боевой ракеты, выпущенной другим самолетом.

Слова Амато вызвали широкий резонанс. Так, глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Амато «излагает собственную версию». Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что власти будут готовы «предпринять все возможные шаги», если Амато предоставит материалы о деле.