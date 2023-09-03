Число студентов колледжей за три года выросло на 14%
21:00 02.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования (СПО), за три года выросло на 14%. Такие данные приводятся в поставлении правительства РФ, утверждающем изменения в госпрограмму «Развитие образования».
«Общая численность студентов, обучающихся по всем формам обучения, в 2022/23 учебном году составила 3 559 861 человек, из них 87,24% — студенты очной формы обучения. Контингент обучающихся за последние 3 года увеличился на 14,12%, или 440 173 студента», — говорится в документе.
Согласно данным кабмина, на территории РФ действует 3,2 тыс. профессиональных образовательных организаций и 628 их филиалов. Образовательные программы среднего профессионального образования реализуют также 361 образовательная организация высшего образования и 438 ее филиалов.
Кроме того, согласно документу, в перечень специальностей среднего профессионального образования включено 12 новых профессий и специальностей. Ранее Минпросвещения РФ сообщало, что среди них такие профессии, как оператор беспилотных авиационных летальных аппаратов с взлетной массой до 30 кг, а также автомехатроник, инспектор подразделения транспортной безопасности, оператор трехмерной печати, добровольный спасатель.
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