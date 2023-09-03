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НОВОСТИ

Президент Нигерии распорядился отозвать послов страны из всех государств

09:00 03.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Нигерии Бола Тинубу распорядился отозвать всех послов страны со всего мира после анализа главой государства ситуации в нигерийских диппредставительствах. Соответствующее заявление размещено в субботу на странице администрации президента в социальной сети X («икс», ранее Twitter).

«Президент Бола Тинубу распорядился отозвать всех послов с их должностей по всему миру», — говорится в сообщении. Не будут отозваны только постоянные представители Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве из-за предстоящего заседания Генеральной Ассамблеи.

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