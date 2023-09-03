Северная Корея провела имитацию тактических ядерных ударов крылатыми ракетами - ЦТАК

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР провела учения по запуску ракет с имитацией тактического ядерного удара в ответ на совместные учения США и Южной Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его информации, были запущены две стратегические крылатые ракеты большой дальности «с боеголовками, имитировавшими ядерные».