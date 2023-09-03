В ночь на 4 сентября в Москве может похолодать до +10С - синоптики
09:15 03.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в столице будет от 21 до 23 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до 10 градусов. «Переменная облачность. Местами кратковременный дождь», — говорится в сообщении. Синоптики ожидают переменный ветер. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.
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