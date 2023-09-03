0
0
226
НОВОСТИ

В ночь на 4 сентября в Москве может похолодать до +10С - синоптики

09:15 03.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, кратковременные дожди и температура воздуха до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 21 до 23 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до 10 градусов. «Переменная облачность. Местами кратковременный дождь», — говорится в сообщении. Синоптики ожидают переменный ветер. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 03.09.2023
Медведев привел данные МО РФ о числе контрактников, принятых на службу с начала года
0
309
09:20 03.09.2023
Пашинян: Мы видим, что Россия сама уходит из региона...
0
320
09:10 03.09.2023
Северная Корея провела имитацию тактических ядерных ударов крылатыми ракетами - ЦТАК
0
263
09:00 03.09.2023
Президент Нигерии распорядился отозвать послов страны из всех государств
0
318
21:00 02.09.2023
Число студентов колледжей за три года выросло на 14%
0
910
20:30 02.09.2023
Италия в 1980 году предупредила Каддафи о планах Франции его устранить — экс-премьер Амато
0
956
20:00 02.09.2023
Назначенный мятежниками глава МО Нигера встретился с послом Китая
0
900
19:30 02.09.2023
ООН допускает снятие части ограничений для РФ по зерновой сделке - Anadolu
0
986
19:00 02.09.2023
Эритрейцы устроили беспорядки в Тель-Авиве, десятки людей пострадали
0
1088
18:30 02.09.2023
МВД начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС РФ
0
1014

Возврат к списку