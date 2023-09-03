Медведев привел данные МО РФ о числе контрактников, принятых на службу с начала года
09:30 03.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что около 280 тыс. человек приняты на контрактную службу в ВС РФ с 1 января 2023 года.
«Продолжим обсуждение важнейшей темы, которая нас с вами собрала на этот раз в Дальневосточном округе. На этот раз я встречаюсь с руководителями субъектов Федерации очно, имея в виду значимость работы по доукомплектованию Вооруженных сил военнослужащими-контрактниками», — сказал Медведев, открывая соответствующее совещание. «По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек», — сообщил замглавы СБ РФ.
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