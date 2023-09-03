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НОВОСТИ

В России разработаны подходы к составлению национального рейтинга ВУЗов

14:55 03.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтруд при содействии Минобрнауки разработал основные подходы к формированию национального рейтинга российских вузов, в нем будут учитываться уровень трудоустройства и востребованности на рынке труда, а также уровень зарплаты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

«Министерством труда и социальной защиты РФ при содействии Минобрнауки России разработаны основные подходы к формированию рейтинга вузов по такому показателю, как уровень трудоустройства выпускников, уровень их востребованности на рынке труда и уровень их заработной платы», — сообщили в Минобрнауки.

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