В Сети появились секретные данные о военных объектах Британии, которые выложили хакеры - СМИ
15:05 03.09.2023 Источник: Газета.Ru
Хакеры опубликовали в интернете секретную информацию о военных и разведывательных объектах Великобритании. Об этом сообщает Mirror.
«Хакеры... слили в интернет совершенно секретную информацию о британских военных и разведывательных объектах», — сказано в сообщении.
По данным издания, хакеры выложили в сеть тысячи страниц с данными, используя которые злоумышленники могут проникнуть на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde, в лабораторию химического оружия Porton Down и на пост перехвата информации центра правительственной связи.
НОВОСТИ
- 15:15 03.09.2023
- Израиль обратился к США с просьбой поставки еще 25 истребителей F-35 - СМИ
- 09:30 03.09.2023
- Медведев привел данные МО РФ о числе контрактников, принятых на службу с начала года
- 09:10 03.09.2023
- Северная Корея провела имитацию тактических ядерных ударов крылатыми ракетами - ЦТАК
- 17:30 02.09.2023
- ВС РФ отразили 5 атак у Артемовска, 3 у Марьинки, уничтожено свыше 250 украинских военных
- 17:00 02.09.2023
- Учения НАТО на Балтике направлены на отработку действий для «сдерживания РФ» — ВМС ФРГ
- 09:00 02.09.2023
- В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
- 08:40 02.09.2023
- В Черном море уничтожены три морских беспилотника, пытавшихся атаковать Крымский мост
- 08:30 02.09.2023
- США впервые включат снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Украине — Reuters
- 12:32 01.09.2023
- Шойгу заявил, что около 40% обучающихся в Военной академии Генштаба ВС РФ — участники СВО
- 12:00 01.09.2023
- Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Белгородским районом — губернатор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать