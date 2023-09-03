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НОВОСТИ

В Сети появились секретные данные о военных объектах Британии, которые выложили хакеры - СМИ

15:05 03.09.2023 Источник: Газета.Ru

Хакеры опубликовали в интернете секретную информацию о военных и разведывательных объектах Великобритании. Об этом сообщает Mirror.

«Хакеры... слили в интернет совершенно секретную информацию о британских военных и разведывательных объектах», — сказано в сообщении.

По данным издания, хакеры выложили в сеть тысячи страниц с данными, используя которые злоумышленники могут проникнуть на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde, в лабораторию химического оружия Porton Down и на пост перехвата информации центра правительственной связи.

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