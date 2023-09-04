Цены на зимний отдых за рубежом поднимутся на 10-30% - СМИ

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские туроператоры поднимут в октябре и ноябре цены на зимние заграничные туры на 10-30% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

«Цены на выездном рынке будут зависеть от валютного курса и наличия авиаперевозки. Самая высокая стоимость традиционно будет на Новый год и праздничные дни — в эти даты туры подорожают от 15% и выше. На внутреннем рынке ситуация складывается аналогичная — ближе к Новому году и праздничным датам стоимость размещения по России увеличится также от 15%», — сообщил «Известиям» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Согласно данным туроператора «Интурист», стоимость туров за рубеж в зимний период по популярным направлениям увеличится в среднем на 25-30%, цены на путевки в Таиланд и Шри-Ланку вырастут в ноябре, в этот период там начинается высокий сезон, а в ОАЭ, на Мальдивах, Сейшелах и на Кубе — с октября. Кроме того, тариф на ближайшие заезды на октябрь в ОАЭ, Египте, на Мальдивах и на Кубе уже выше на 30%, чем в сентябре.







