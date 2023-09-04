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НОВОСТИ

В ходе СВО самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» - источник

08:15 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в военном ведомстве.

«Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету „Кинжал“ в ходе СВО. Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам», — заявил собеседник агентства.

«Кинжал» — это новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Носителем ракет является специально оборудованный для этого перехватчик МиГ-31К. Кроме того, ранее сообщалось, что под «Кинжалы» должны быть оборудованы стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34.

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