В ряде регионов РФ ожидается опасная погода с ливнями, грозами и градом - Вильфанд

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ливни, усиление ветра, грозы и подъем уровня воды в реках ожидаются в Краснодарском крае. Сильные дожди также прогнозируют в Ставропольском крае, Новосибирской и Томской областях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге европейской России в Краснодаре в понедельник температура понизится, днем будет около 25-26 градусов, а затем опять повысится до 28-30 градусов. Но в Краснодарском крае погода будет опасной. Сильный дождь, периодически переходящий в ливень, в отдельных районах будут потоки в горах скатываться в реки, будет переполнение уровня воды в реках», — сказал он.

Кроме того, прогнозируется грозовая деятельность, град и ветер до 25 м/с. «На участке от Анапы до Сочи существует опасность формирования смерчей над морем. <…> Лучше на берег моря не выходить», — пояснил метеоролог.



