Самолеты РФ уничтожили в Черном море четыре катера производства США с десантом ВСУ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские самолеты морской авиации уничтожили четыре быстроходных военных катера производства США с украинскими десантниками, которые следовали в направлении Крыма.

«4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами Вооруженных сил Украины, следовавшие в направлении мыса Тарханкут крымского побережья», — заявили в Минобороны России.