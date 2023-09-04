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НОВОСТИ

Самолеты РФ уничтожили в Черном море четыре катера производства США с десантом ВСУ

09:00 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские самолеты морской авиации уничтожили четыре быстроходных военных катера производства США с украинскими десантниками, которые следовали в направлении Крыма.

«4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами Вооруженных сил Украины, следовавшие в направлении мыса Тарханкут крымского побережья», — заявили в Минобороны России.

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