Эрдоган планирует обсудить с Путиным поставки зерна в Африку при участии Катара — источник
09:05 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вариант поставок российского зерна через Турцию в Африку при участии Катара будет обсуждаться на переговорах президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана в Сочи. Об этом сообщил ТАСС источник в политических кругах в Анкаре.
«Сценарий с поставками зерна из России в нуждающиеся страны Африки через Турцию при финансовой поддержке Катара будет на повестке дня президентов Эрдогана и Путина. Необходимо детальное рассмотрение такой возможности, после чего может быть принято какое-либо конкретное решение в рамках данной инициативы», — отметил источник.
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