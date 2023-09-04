Эрдоган планирует обсудить с Путиным поставки зерна в Африку при участии Катара — источник

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вариант поставок российского зерна через Турцию в Африку при участии Катара будет обсуждаться на переговорах президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана в Сочи. Об этом сообщил ТАСС источник в политических кругах в Анкаре.

«Сценарий с поставками зерна из России в нуждающиеся страны Африки через Турцию при финансовой поддержке Катара будет на повестке дня президентов Эрдогана и Путина. Необходимо детальное рассмотрение такой возможности, после чего может быть принято какое-либо конкретное решение в рамках данной инициативы», — отметил источник.