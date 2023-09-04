Около 70% поставленной ВСУ западной военной техники уничтожено — Алаудинов
09:20 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины уже потеряли до 70% военной техники, поставленной Западом, заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Мы с вами видели, что они [ВСУ — прим. ТАСС] начали с того, что огромное количество техники, сил и средств начали закидывать на передовую. Вот этот удручающий результат, который у них получился, то есть большая потеря заграничной техники, которая в очень большом количестве подорвалась на наших минных заграждениях и в принципе была подбита нашими силами и средствами, привела их к тому, что они полностью пересмотрели свою тактику и начали наступать уже без техники, начали наступать в пешем порядке. <…> Сегодня из той техники, которая была поставлена силам и средствам ВСУ, мы можем с уверенностью сказать, что 60-70% техники уже уничтожено», — сказал журналистам Алаудинов.
По его словам, такой результат можно «наглядно видеть на полях сражений». «Того „Айдара“, того „Азова“ (украинские нацформирования, „Азов“ признан террористической организацией и запрещен в РФ), который, как говорится, годами готовился к тому, что он должен противостоять российским силам и средствам, его уже нет, он уже закончился. Сейчас получается вновь собранные подразделения, в которые вливаются бойцы из разных подразделений. Ну и то, что они с легкостью сдаются в плен, это уже говорит о том, что у них, как говорится, того запала изначального, который у них был, его у них уже нет, получается», — отметил Алаудинов.
Он добавил, что с «таким расходом живой силы и техники Украина скоро придет к очередному майдану». «Мне кажется это вопрос однозначный, потому что люди начинают уже потихоньку просыпаться, понимать», — сказал командир спецназа «Ахмат».
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