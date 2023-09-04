Российская армия готова к затяжному конфликту на Украине - Global Times

09:32 Источник: Известия

Директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь 4 сентября заявил, что российские войска готовы к затяжному характеру украинского конфликта.

«Российские войска явно заняли терпеливую оборонительную позицию, периодически нанося авиаудары, готовясь к затяжной войне на истощение. Они создали три линии многоуровневой обороны на восточном берегу реки Днепр, чтобы нанести удар и истощить сухопутные силы Украины», — написал он в своей статье для газеты Global Times.

Отмечается, что западные партнеры уже не скрывают разочарования результатами контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как они не продвинулись вперед. При этом украинские войска понесли серьезные потери.

По словам Ма Сяолиня, Киева не взял ни одну стратегическую цель за всё время контрнаступления. Однако 30% поставленного Украине западного вооружения уже уничтожено, а многие солдаты попали в плен или были деморализованы. Известия