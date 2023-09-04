Сброс загрязненных стоков в Волгу сократится втрое к концу 2024 года

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем сброса загрязненных сточных вод в Волгу должен быть сокращен в три раза до конца 2024 года благодаря мероприятиям федерального проекта «Оздоровление Волги». Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

«Благодаря реализации федерального проекта удалось существенно сократить сбросы стоков в Волгу — на 30%, с 3,17 куб. км до 2,2 куб. км в год. До конца 2024 года благодаря мероприятиям проекта объем сброса загрязненных сточных вод в реку Волгу должен быть сокращен в три раза», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту завершены 93 проекта строительства очистных сооружений в 15 субъектах РФ. При этом вице-премьер указала на риски несоблюдения сроков строительства и реконструкции ряда очистных сооружений. Такая ситуация сложилась в Ивановской, Волгоградской, Астраханской, Нижегородской областях, Чувашской Республике и Республике Марий Эл. Абрамченко поручила Минстрою, Минприроды и Росприроднадзору провести выездные проверочные мероприятия работы очистных сооружений, а также представить меры по ликвидации рисков для вновь вводимых объектов. Общая стоимость строительства на период действия проекта составляет 148,3 млрд рублей.

Одним из важных направлений проекта является также расчистка водных объектов. Как уточнили в пресс-службе, уже расчищено более 1 тысячи километров и восстановлено 23 тысячи гектаров водных объектов Нижней Волги, что превышает 80% от плана. Еще одно направление проекта — ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу Волге. Всего к 2024 году планируется осуществить ликвидацию 14 таких объектов на территории семи регионов. В 2023 году запланировано завершение ликвидации четырех объектов на территории Тверской и Ульяновской областей, Республик Чувашия и Татарстан.