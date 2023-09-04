0
0
16
НОВОСТИ

В США создают армию, которая не умеет воевать — экс-советник шефа Пентагона

10:00 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты вербуют в армию людей, которые не умеют воевать и занимаются продвижением повестки, не имеющей прямого отношения к военной деятельности. Такое мнение выразил экс-советник министра обороны в администрации бывшего американского президента Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Америка создает армию, которая не умеет воевать», — написал он на своей странице в социальной сети X («икс», ранее Twitter). По словам Макгрегора, для многих американцев вступление в ряды современных вооруженных сил равносильно участию в антифашистском движении, движении Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), присоединению к трансгендерному лобби или профсоюзу учителей. «Этому нужно положить конец, мы должны трезво смотреть на факты», — добавил он.

Ранее Макгрегор заявлял, что поставляемая США на Украину военная техника зачастую не доходит до получателей. Он отмечал, что Вашингтон передает Киеву технику на миллиарды долларов, но многое из этого попадает, по-видимому, на черный рынок.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 04.09.2023
Около 70% поставленной ВСУ западной военной техники уничтожено — Алаудинов
0
49
09:00 04.09.2023
Самолеты РФ уничтожили в Черном море четыре катера производства США с десантом ВСУ
0
54
08:15 04.09.2023
В ходе СВО самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» - источник
0
59
15:15 03.09.2023
Израиль обратился к США с просьбой поставки еще 25 истребителей F-35 - СМИ
0
177
09:30 03.09.2023
Медведев привел данные МО РФ о числе контрактников, принятых на службу с начала года
0
225
09:10 03.09.2023
Северная Корея провела имитацию тактических ядерных ударов крылатыми ракетами - ЦТАК
0
206
17:30 02.09.2023
ВС РФ отразили 5 атак у Артемовска, 3 у Марьинки, уничтожено свыше 250 украинских военных
0
298
17:00 02.09.2023
Учения НАТО на Балтике направлены на отработку действий для «сдерживания РФ» — ВМС ФРГ
0
284
09:00 02.09.2023
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
0
326
08:40 02.09.2023
В Черном море уничтожены три морских беспилотника, пытавшихся атаковать Крымский мост
0
312

Возврат к списку