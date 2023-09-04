В США создают армию, которая не умеет воевать — экс-советник шефа Пентагона
10:00 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты вербуют в армию людей, которые не умеют воевать и занимаются продвижением повестки, не имеющей прямого отношения к военной деятельности. Такое мнение выразил экс-советник министра обороны в администрации бывшего американского президента Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
«Америка создает армию, которая не умеет воевать», — написал он на своей странице в социальной сети X («икс», ранее Twitter). По словам Макгрегора, для многих американцев вступление в ряды современных вооруженных сил равносильно участию в антифашистском движении, движении Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), присоединению к трансгендерному лобби или профсоюзу учителей. «Этому нужно положить конец, мы должны трезво смотреть на факты», — добавил он.
Ранее Макгрегор заявлял, что поставляемая США на Украину военная техника зачастую не доходит до получателей. Он отмечал, что Вашингтон передает Киеву технику на миллиарды долларов, но многое из этого попадает, по-видимому, на черный рынок.
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