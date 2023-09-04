ВС РФ сорвали попытку переброски резервов ВСУ на купянском направлении

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Войска группировки «Запад» сорвали попытку переброски резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в районе Кисловки. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на купянском направлении противник предпринял попытку переброски резервов из состава 103-й отдельной бригады территориальной обороны для усиления передовых позиций в районе населенного пункта Кисловка. Огнем артиллерии первой танковой армии переброска резервов сорвана», — сказал он.

По словам начальника пресс-центра, реактивными войсками группировки при помощи управляемого снаряда нанесен удар реактивной системой залпового огня «Торнадо-С» по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 68-й отдельной егерской бригады в районе населенного пункта Шейковка.