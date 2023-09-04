ФСБ и МВД задержали изготовителя взрывных устройств для украинских диверсантов — ФСБ
11:00 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ совместно с МВД задержала изготовителя взрывных устройств для диверсионнно-террористической группы, действовавшей в Запорожской области по заданию украинской военной разведки. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел РФ пресечена деятельность гражданина Украины 1968 года рождения, осуществлявшего сборку самодельных взрывных устройств для диверсионно-террористической группы, действовавшей на территории Запорожской области по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — отметили в ЦОС.
Установлено, что «задержанный передал непосредственным исполнителям несколько взрывных устройств, которые были использованы ими при совершении террористических актов в отношении сотрудников полиции и администрации региона». Ранее участники преступной группы были задержаны.
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