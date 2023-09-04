Премьер Госсовета возглавит делегацию КНР на саммите G20
11:05 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер Госсовета КНР Ли Цян возглавит делегацию своей страны на саммите Группы двадцати (G20), который состоится в ближайшее время в Индии. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель китайского МИД Мао Нин.
«По приглашению правительства Республики Индия премьер Госсовета КНР Ли Цян примет участие в 18-м саммите G20, который пройдет в Нью-Дели с 9 по 10 сентября», — сказала она.
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