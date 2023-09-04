SpaceX выразила благодарность Роскосмосу после приземления корабля Crew Dragon

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель американской компании SpaceX Бенджи Рид поблагодарил госкорпорацию «Роскосмос» после возвращения на Землю пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Трансляция его обращения велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Рид выразил благодарность NASA, Роскосмосу и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) «за доверие, партнерство и тесное сотрудничество при осуществлении этой миссии».

Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6, в который входил российский космонавт Андрей Федяев, вернулся сегодня на Землю после полугодового пребывания на Международной космической станции (МКС). На орбите также побывали астронавты NASA Стивен Боуэн, Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан ан-Неяди.