ВСУ за сутки потеряли на запорожском направлении 140 военнослужащих и 6 танков — Балицкий

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за минувшие сутки потеряли на линии соприкосновения в районе Работина в Запорожской области 140 военнослужащих и 6 танков. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«За сутки противник потерял 140 человек из числа ВСУ, кроме 3 человек, которые сдались в плен из числа разведчиков. Также уничтожены шесть танков, один пикап, четыре беспилотника», — написал он в телеграм-канале.