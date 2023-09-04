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ВСУ за сутки потеряли на запорожском направлении 140 военнослужащих и 6 танков — Балицкий

12:00 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за минувшие сутки потеряли на линии соприкосновения в районе Работина в Запорожской области 140 военнослужащих и 6 танков. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«За сутки противник потерял 140 человек из числа ВСУ, кроме 3 человек, которые сдались в плен из числа разведчиков. Также уничтожены шесть танков, один пикап, четыре беспилотника», — написал он в телеграм-канале.

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