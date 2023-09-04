Экс-аспирант МГУ Мифтахов задержан на выходе из колонии в рамках нового уголовного дела
13:00 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи ФСБ задержали на выходе из колонии отбывшего срок за хулиганство бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова в рамках нового уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Как уточнила ТАСС адвокат Светлана Сидоркина, Мифтахову предъявят в понедельник официальное обвинение террористической направленности.
«Азата только что задержали при выходе из колонии, где он отбыл срок, для доставления в кировское управление УФСБ. Следователи планируют сегодня предъявить ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — сказала собеседница агентства.
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