Экс-аспирант МГУ Мифтахов задержан на выходе из колонии в рамках нового уголовного дела

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи ФСБ задержали на выходе из колонии отбывшего срок за хулиганство бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова в рамках нового уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Как уточнила ТАСС адвокат Светлана Сидоркина, Мифтахову предъявят в понедельник официальное обвинение террористической направленности.

«Азата только что задержали при выходе из колонии, где он отбыл срок, для доставления в кировское управление УФСБ. Следователи планируют сегодня предъявить ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — сказала собеседница агентства.