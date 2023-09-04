Польша начала выдавать Киеву мужчин, покинувших Украину после 24 февраля 2022 года - Rzeczpospolita

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши начали выдавать украинским властям мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

По данным издания, Польша на основании соглашения с Украиной уже выдала граждан этой страны, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.

Согласно данным польской погранохраны, после 24 февраля 2022 года в Польшу въехали около 2,87 млн граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Обратно за минувшие полтора года вернулись около 2,8 млн.

Как пишет Rzeczpospolita, после пересечения польско-украинской границы из учета могли выпасть около 80 тыс. украинцев. «Это значительное число для Украины, потому что этих людей можно мобилизовать и укрепить ряды наших вооруженных сил, усилив тем самым нашу оборону и безопасность», — цитирует газета слова представителя президента Украины в Верховной раде, члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.

По его словам, украинская прокуратура может при помощи международных ордеров на арест начать преследование украинских граждан за рубежом, так как многие уклонисты покинули страну либо при помощи взяток пограничникам, либо через так называемую зеленую границу, где действуют посредники. «Если мы задержим такого иностранца, например при простой проверке на дороге, в нашей Национальной информационной системе полиции будет видно, что его разыскивает украинская прокуратура, потому что там фигурируют данные Интерпола. Мы такого человека задерживаем, информируем прокуратуру, а вопрос об экстрадиции решает суд», — пояснил пресс-секретарь польской полиции Мариуш Чарка.

Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий отказался прокомментировать украинским СМИ информацию Rzeczpospolita. «Для меня это какая-то новая информация, поэтому на этот момент не смогу комментировать», — ответил он на запрос издания «Страна».