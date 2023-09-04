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Пушилин сообщил об улучшении позиций сил РФ под Марьинкой и Авдеевкой

14:00 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы улучшили позиции под Марьинкой и Авдеевкой в ДНР. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

«Мы видим определенное улучшение на марьинском направлении. Это не очень ярко выражено в количестве километров или сотен метров, но каждый опорный пункт противника играет очень существенную роль», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Он сообщил, что на авдеевском направлении российским силам удалось занять еще как минимум один опорный пункт украинской армии.

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