Пушилин сообщил об улучшении позиций сил РФ под Марьинкой и Авдеевкой

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы улучшили позиции под Марьинкой и Авдеевкой в ДНР. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

«Мы видим определенное улучшение на марьинском направлении. Это не очень ярко выражено в количестве километров или сотен метров, но каждый опорный пункт противника играет очень существенную роль», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Он сообщил, что на авдеевском направлении российским силам удалось занять еще как минимум один опорный пункт украинской армии.