Первый блок АЭС «Аккую» в Турции будет запущен в 2024 году — Путин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый блок АЭС «Аккую» в Турции планируется запустить уже в следующем году, есть перспективы развития сотрудничества стран в этой области, заявил президент России Владимир Путин, открывая переговоры с лидером Турции Тайипом Эрдоганом.

«Продолжается строительство атомной электростанции „Аккую“, теперь Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств после поставки первой партии российского атомного топлива на „Аккую“. В следующем году, все идет по плану, мы запустим первый блок. Здесь есть интересные возможные варианты продолжения нашего сотрудничества», — сказал Путин.