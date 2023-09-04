Первый блок АЭС «Аккую» в Турции будет запущен в 2024 году — Путин
14:12 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый блок АЭС «Аккую» в Турции планируется запустить уже в следующем году, есть перспективы развития сотрудничества стран в этой области, заявил президент России Владимир Путин, открывая переговоры с лидером Турции Тайипом Эрдоганом.
«Продолжается строительство атомной электростанции „Аккую“, теперь Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств после поставки первой партии российского атомного топлива на „Аккую“. В следующем году, все идет по плану, мы запустим первый блок. Здесь есть интересные возможные варианты продолжения нашего сотрудничества», — сказал Путин.
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