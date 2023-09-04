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НОВОСТИ

РФ нанесла удар по судостроительному предприятию Украины, где собирали безэкипажные катера

14:32 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ беспилотными летательными аппаратами нанесла удар по украинскому судостроительному предприятию, где из импортных комплектующих собирали безэкипажные катера. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

«Беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих», — заявили в ведомстве.

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