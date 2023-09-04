Около 8,5 тыс. участников СВО и их детей зачислены в российские вузы по квоте — Чернышенко

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 8,5 тыс. участников специальной военной операции и их детей зачислены в российские вузы в рамках отдельной квоты, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что ряд вузов зачисляли таких абитуриентов сверх установленной квоты за счет собственных средств.

«По поручению президента на обучение зачислены участники СВО и их дети в рамках отдельной квоты — около 8,5 тыс. человек. Такие ребята у нас есть практически во всех регионах, многие из них поступили в ведущие вузы страны. Важно отметить, что ряд вузов приняли решение о приеме таких абитуриентов сверх установленной квоты за счет собственных средств», — сказал Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.