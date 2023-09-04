Пашинян все развязнее говорит о России - Затулин

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме заподозрили Пашиняна в недружественном отношении к РФ. Премьер-министр Армении делает «всё более развязные» заявления в адрес России. Таким мнением в интервью с радиостанцией «Говорит Москва» поделился первый зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Константин Затулин.

«Пашинян всё больше, всё откровеннее и всё развязнее говорит о России. В ходе официальных переговоров с нашими делегациями Пашинян ведёт себя всё более недружественно. Он считает, что оппозиция недостаточно сильна и достаточно скомпрометирована тем, что её огульно обвиняют в грехах прошлого. Пашинян в случае своего успеха приведёт Армению к положению обычной ближневосточной страны, где «купи-продай» является главным смыслом, где нет никаких существенных национальных интересов, кроме личного преуспевания. Есть уже в его окружении люди, которые откровенно ставят на совместный бизнес с турками, с азербайджанцами и так далее, что раньше было категорически невозможно».

Затулин добавил, что противникам Армении было бы выгодно, чтобы Никол Пашинян и его правительство находились у власти. На Западе уверены, что действующий премьер способен «вытеснить Россию» из республики, пояснил парламентарий.

«Пашинян на сегодняшний день — наиболее удобный для Азербайджана и Турции, то есть исторических противников Армении, руководитель. Именно при Пашиняне Армения потерпела унизительное поражение и военное, и дипломатическое. С этой точки зрения, неслучайно при всей риторике власти Азербайджана очень обеспокоены тем, чтобы Пашинян остался у власти. Пашинян, безусловно, рассчитывает на то, что его переориентация с России на Запад, его переговоры в Брюсселе, в Вашингтоне, его поездки по западным столицам внушили Западу впечатление, что Пашинян — это тот человек, который способен рано или поздно вытеснить Россию из Армении. В подтверждение этого говорят падающие рейтинги популярности России, что является следствием пропаганды на всех уровнях, исходящих, в том числе из кругов, поддерживающих Пашиняна и его правительство. Он по-своему представляет ситуацию и считает, что Россия, в самом деле, сегодня завязла на Украине. Он уже на ранних стадиях специальной военной операции высказывался на Западе, что Армении не выгодна победа России, чтобы не восстановился Советский Союз».

Ранее Никол Пашинян в интервью La Repubblica назвал ошибкой полную зависимость Армении от РФ в сфере безопасности. По словам премьер-министра республики, сегодня Россия сама нуждается в вооружении и «при желании не сможет обеспечить потребности Армении».