Один день военных действий обходится Украине в $100 млн, заявил Резников

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один день боевых действий обходится Киеву в $100 млн. Об этом заявил подавший в отставку министр обороны Украины Алексей Резников.

«День <…> стоит нам 100 миллионов долларов», — сказал он в интервью агентству Укринформ. По словам Резникова, несправедливо предъявлять претензии военно-политическому руководству Украины в том, что «все делают волонтеры».