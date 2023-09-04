В рамках 36-й Московской международной книжной ярмарки были объявлены лауреаты новой премии Союза писателей РФ - «Моя Россия»

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Россия проходит один из самых сложных периодов в своей современной истории, и это делает рождение новой литературной премии событием знаковым. Всероссийская литературно-историческая премия «Моя Россия» видит свою задачу в поддержке авторов, стремящихся к художественному осмыслению событий последних десятилетий, и в привлечении внимания читателей к новому пласту современной российской литературы.

Идея премии принадлежит известному российскому писателю, публицисту и общественному деятелю Александру Лапину. «Появление премии, – считает писатель, – представляется мне закономерным результатом изменений, происходящих в нашем обществе. Я вижу в этом возможность объединить творческий потенциал людей разных поколений, судьбы которых прочно переплетены с судьбой нашей Родины».

Учредителем премии выступил Союз писателей России. «Писатель, поэт, публицист – это человек, наделенный особой чуткостью к голосу времени, – уверен глава Союза Николай Иванов. – Людям свойственно видеть исторические события сквозь призму собственного бытия; среди повседневных забот им сложно постичь истинный смысл происходящего. Задача литературы – помочь им в этом. А задача премии – сделать актуальным диалог писателя и читателя».

Премия «Моя Россия» вызвала искренний интерес как у литературного, так и у издательского сообщества . Авторитетному жюри, в состав которого вошли известные писатели и журналисты, издатели и общественные деятели, предстояло определить победителей в четырех основных номинациях – современная проза, современная поэзия, публицистика, краеведение, специальной премии «Песня, в атаку!» и обладателя Гран-при.

Объявление лауреатов состоялось 31 августа в рамках 36-й Московской международной книжной ярмарки, одного из ключевых событий в сфере отечественного книгоиздания.

Гран-при «За вклад в отечественную литературу, возрождение и сохранение духовных и исторических ценностей России» удостоен писатель и публицист, яркий представитель «деревенской прозы», автор более 30 книг Владимир Крупин.

В номинации «Современная проза» лучшим признан роман известного прозаика и журналиста Дмитрия Лиханова «Звезда и крест» о судьбе Героя Советского Союза военного штурмана Валерия Буркова, воевавшего в Афганистане. В номинации «Публицистика» наградой отмечена книга очерков корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина «Священная военная операция. От Мариуполя до Соледара». В номинации «Современная поэзия» премии удостоен сборник стихотворений Дениса Ткачука «Самосуд». Наградой в номинации «Краеведения» отмечена главный редактор «Тульского краеведческого альманаха» Юлия Иванова. Победителем конкурса «Песня, в атаку!» стал поэт, писатель, дипломат, полковник Службы внешней разведки Анатолий Пшеничный.

Церемония награждения лауреатов состоится на Куликовом поле 21 сентября – в День воинской славы России, установленный в память о победе русских дружин под предводительством князя Дмитрия Донского над ордами Мамая.

Подробнее о лауреатах и их книгах – на сайте Премия-Моя-Россия.РФ в разделе «Лауреаты конкурса»