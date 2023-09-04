Поддержка РФ в конфликте с Украиной выросла среди молдаван — опрос

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поддержка России в конфликте с Украиной выросла среди жителей Молдавии. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Барометр общественного мнения», которое провел Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) при финансовой поддержке Фонда Сороса (созданный американским миллиардером Джорджем Соросом фонд «Открытое общество» признан нежелательной организацией в РФ).

Так, 35,1% (в 2022 году — 32,2%) респондентов ответили, что Россия защищает Донбасс и Луганск от атак Украины и национализма. В то же время 33,4% (в 2022 году — 38,3%) согласились с предложенным авторами опроса мнением, согласно которому происходящее на Украине — это «необоснованное и ничем не спровоцированное вторжение России». Еще 28,3% (в 2022 году — 26,5%) затруднились ответить на эти вопросы. Исследование проводилось в период с 9 по 22 августа среди 1 215 жителей разных регионов Молдавии, погрешность авторы оценивают в 3%.