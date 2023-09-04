Габон примет новую конституцию и проведет свободные выборы — президент переходного периода

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая конституция будет разработана в Габоне и вынесена на общенациональный референдум, после чего состоятся выборы. Об этом объявил генерал Брис Клотер Олиги Нгема сразу же после приведения к присяге в качестве президента Габона на переходный период. Прямую трансляцию церемонии инаугурации вел новостной портал Gabon media time.

«Граждане Габона должны иметь возможность принять на референдуме новую конституцию страны, — заявил Олиги Нгема. — Должны быть приняты также новый закон о выборах и уголовный кодекс».

Олиги Нгема сообщил, что после завершения в Габоне переходного периода состоятся свободные и прозрачные выборы. Однако он не сказал, как долго продлится этот период. Олиги Нгема заявил, что в ближайшее время будет сформировано новое правительство Габона. «С новым правительством, состоящим из опытных людей, мы дадим каждому гражданину шанс на лучшую жизнь».