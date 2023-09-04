Габон примет новую конституцию и проведет свободные выборы — президент переходного периода
16:32 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новая конституция будет разработана в Габоне и вынесена на общенациональный референдум, после чего состоятся выборы. Об этом объявил генерал Брис Клотер Олиги Нгема сразу же после приведения к присяге в качестве президента Габона на переходный период. Прямую трансляцию церемонии инаугурации вел новостной портал Gabon media time.
«Граждане Габона должны иметь возможность принять на референдуме новую конституцию страны, — заявил Олиги Нгема. — Должны быть приняты также новый закон о выборах и уголовный кодекс».
Олиги Нгема сообщил, что после завершения в Габоне переходного периода состоятся свободные и прозрачные выборы. Однако он не сказал, как долго продлится этот период. Олиги Нгема заявил, что в ближайшее время будет сформировано новое правительство Габона. «С новым правительством, состоящим из опытных людей, мы дадим каждому гражданину шанс на лучшую жизнь».
НОВОСТИ
- 18:00 04.09.2023
- РФ готова вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно в беднейшие страны — Путин
- 17:32 04.09.2023
- Украине следует смягчить свою позицию, чтобы предпринимать совместные шаги с РФ — Эрдоган
- 17:18 04.09.2023
- РФ готова подумать о реанимации зерновой сделки, но лишь после выполнения условий — Путин
- 17:00 04.09.2023
- Путин заявил, что обсудил с Эрдоганом тему Украины
- 16:12 04.09.2023
- Шведская полиция сообщила о беспорядках в Мальмё после сожжения Корана
- 16:00 04.09.2023
- Поддержка РФ в конфликте с Украиной выросла среди молдаван — опрос
- 15:32 04.09.2023
- Один день военных действий обходится Украине в $100 млн, заявил Резников
- 15:14 04.09.2023
- В рамках 36-й Московской международной книжной ярмарки были объявлены лауреаты новой премии Союза писателей РФ - «Моя Россия»
- 15:12 04.09.2023
- Около 8,5 тыс. участников СВО и их детей зачислены в российские вузы по квоте — Чернышенко
- 15:00 04.09.2023
- Пашинян все развязнее говорит о России - Затулин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать