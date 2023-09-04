Путин заявил, что обсудил с Эрдоганом тему Украины

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил на переговорах в Сочи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом тему Украины.

«Конечно, большое внимание в ходе переговоров мы уделили актуальным международным темам, в частности ситуации вокруг Украины», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.