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НОВОСТИ

Путин заявил, что обсудил с Эрдоганом тему Украины

17:00 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил на переговорах в Сочи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом тему Украины.

«Конечно, большое внимание в ходе переговоров мы уделили актуальным международным темам, в частности ситуации вокруг Украины», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

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