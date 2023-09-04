РФ готова подумать о реанимации зерновой сделки, но лишь после выполнения условий — Путин
17:18 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подтвердил, что РФ готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с лидером Турции Тайипом Эрдоганом.
«Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию: мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку, я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту, и сделаем это сразу же, как только будут выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», — сказал Путин.
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