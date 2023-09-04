РФ готова подумать о реанимации зерновой сделки, но лишь после выполнения условий — Путин

17:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подтвердил, что РФ готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с лидером Турции Тайипом Эрдоганом.

«Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию: мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку, я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту, и сделаем это сразу же, как только будут выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», — сказал Путин.