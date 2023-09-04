Проект создания германо-французского танка находится на грани провала — СМИ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект разрабатываемого Германией совместно с Францией нового танка, который должен выйти на рынок в 2035 году, находится на грани провала. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники в правительственных и промышленных кругах.

Правительства в Берлине и Париже запустили проект шесть лет назад. Новый танк MGCS (Main Ground Combat System — Основная наземная боевая система), как предполагалось, призван заменить и значительно превосходить по боевым характеристикам немецкий Leopard 2 и французский Leclerc. Как пишет издание, успех реализации планов «все больше вызывает сомнения» в свете серьезных разногласий между правительствами двух стран.

Германии, которая в этом году заложила на разработку танка почти 83,5 млн евро из специального фонда, отводится руководящая роль в создании боевой системы. Франция же, как ожидается, возьмет на себя больше полномочий в вопросе развития будущего общего авиационного комплекса шестого поколения FCAS (Future Combat Air System). «Но с самого начала оба проекта застопорились, поскольку участвующие в них компании конкурируют друг с другом, а правительства преследуют различные стратегии», — пишет газета. По ее данным, французская сторона прежде всего раздражена тем, что в проект по разработке танка вовлечен концерн Rheinmetall, который в значительной степени упрочил свои позиции на рынке в связи с событиями на Украине. Германская компания работает над созданием собственного нового танка — Panther, который призван заменить Leopard 2 и будет очевидным конкурентом MGCS.

Источники в правительственных кругах Франции назвали «крайне сложной» ситуацию вокруг разработки нового общего танка. Промышленные круги в Германии же давно исходят из того, что проект провалился, пишет Handelsblatt. Сейчас Париж пытается привлечь к его реализации Италию, чтобы сдержать влияние Rheinmetall. Пока она имеет статус наблюдателя в проекте.