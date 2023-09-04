Цена нефти Brent на ICE превышала $89 за баррель

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднималась выше $89 за баррель впервые с 23 января 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 18:02 мск, цена Brent росла на 0,28% — до $89,02 за баррель.

К 18:05 мск фьючерс на Brent торговался на уровне $88,99 (+0,25%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре рос на 0,41% — до $85,99 за баррель.