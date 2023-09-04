Военные учения «Запад» в этом году проводиться не будут — Шойгу

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные учения «Запад» в этом году проводиться не будут, сообщил журналистам глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Нет, в этом году у нас „учения“ на Украине», — отметил он.