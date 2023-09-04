Военные учения «Запад» в этом году проводиться не будут — Шойгу
20:40 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные учения «Запад» в этом году проводиться не будут, сообщил журналистам глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Нет, в этом году у нас „учения“ на Украине», — отметил он.
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