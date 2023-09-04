Путин поручил до 1 февраля принять меры по использованию чиновниками российских авто

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин дал официальное поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных автомобилей. Глава государства ждет доклад по этому вопросу до 1 февраля, сообщается на сайте Кремля.

Поручение адресовано правительству совместно с властями регионов и при участии управделами президента. «Принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей. Доклад — до 1 февраля 2024 г.», — говорится в опубликованном перечне поручений.