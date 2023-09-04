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НОВОСТИ

Ким Чен Ын в сентябре планирует посетить РФ — NYT

22:00 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию. С таким утверждением выступила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники из числа чиновников США и их союзников.

Как пишет издание, лидер КНДР может встретиться во Владивостоке с президентом РФ Владимиром Путиным в середине месяца.

Кремль не сообщал о планах проведения такой встречи.

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