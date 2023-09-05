В приграничном районе Брянской области пресекли попытку проникновения ДРГ
22:40 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытка проникновения на территорию России диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) пресечена в приграничном районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сотрудниками пограничного управления (ПУ — прим. ТАСС) ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.
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