После снятия ограничений аэропорты Москвы и Жуковский работают штатно - Росавиация
08:15 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«С 07:30 мск 5 сентября 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Ранее в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из/в аэропортов Внуково и Шереметьево, в этой связи на запасные аэропорты ушло пять самолетов. Пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения», — отметили в ведомстве.
В Росавиации добавили, что в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
После снятия ограничений аэропорты Москвы и Жуковский работают штатно - Росавиация
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