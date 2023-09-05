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Во время саммита G20 в Нью-Дели остановят работу всех служб доставки - власти

08:20 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Нью-Дели распорядились остановить работу всех служб и сервисов по доставке товаров и продуктов с 8 по 10 сентября в связи с подготовкой и проведением саммита «Большой двадцатки» (G20). Как сообщил журналистам представитель полиции индийской столицы Сурендра Сингх Ядав, будет разрешена только доставка медикаментов.

«Мы не можем допустить работу ресторанов по доставке еды. Компании по доставке через Интернет, такие как Amazon и Flipkart, также не смогут работать в контролируемой зоне», — цитирует Ядава информационное агентство Press Trust of India.

«Однако почтовые и медицинские услуги, сбор проб в лабораториях, будут разрешены на всей территории Дели», — добавил представитель полиции.

Он напомнил, что правительственные учреждения в центре столицы будут закрыты с 8 по 10 сентября.

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