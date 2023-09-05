Во время саммита G20 в Нью-Дели остановят работу всех служб доставки - власти
08:20 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы не можем допустить работу ресторанов по доставке еды. Компании по доставке через Интернет, такие как Amazon и Flipkart, также не смогут работать в контролируемой зоне», — цитирует Ядава информационное агентство Press Trust of India.
«Однако почтовые и медицинские услуги, сбор проб в лабораториях, будут разрешены на всей территории Дели», — добавил представитель полиции.
Он напомнил, что правительственные учреждения в центре столицы будут закрыты с 8 по 10 сентября.
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