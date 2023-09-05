На южное и восточное побережье Китая обрушился тропический шторм «Хайкуй»

08:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тропический шторм «Хайкуй» во вторник утром обрушился на побережье южной китайской провинции Гуандун и восточной провинции Фуцзянь. Об этом сообщила Центральная метеорологическая станция КНР.



Как уточняется в уведомлении, опубликованном на сайте ведомства, максимальная сила ветра в указанных регионах достигает 20 метров в секунду. В ближайшие сутки на территории Гуандун и Фуцзянь, прилегающих к ним провинций Цзянси и Чжэцзян, а также в западной части острова Тайвань ожидаются ливни.



Согласно прогнозам метеостанции, в отдельных районах Восточного и Южного Китая выпадет до 100-220 мм осадков. В связи с этим местные власти объявили средний (желтый) уровень опасности.



