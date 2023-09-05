0
0
102
НОВОСТИ

На южное и восточное побережье Китая обрушился тропический шторм «Хайкуй»

08:25 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тропический шторм «Хайкуй» во вторник утром обрушился на побережье южной китайской провинции Гуандун и восточной провинции Фуцзянь. Об этом сообщила Центральная метеорологическая станция КНР.

Как уточняется в уведомлении, опубликованном на сайте ведомства, максимальная сила ветра в указанных регионах достигает 20 метров в секунду. В ближайшие сутки на территории Гуандун и Фуцзянь, прилегающих к ним провинций Цзянси и Чжэцзян, а также в западной части острова Тайвань ожидаются ливни.

Согласно прогнозам метеостанции, в отдельных районах Восточного и Южного Китая выпадет до 100-220 мм осадков. В связи с этим местные власти объявили средний (желтый) уровень опасности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

08:20 05.09.2023
Во время саммита G20 в Нью-Дели остановят работу всех служб доставки - власти
0
95
08:15 05.09.2023
После снятия ограничений аэропорты Москвы и Жуковский работают штатно - Росавиация
0
100
08:06 05.09.2023
Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника силами ПВО
0
118
22:40 04.09.2023
В приграничном районе Брянской области пресекли попытку проникновения ДРГ
0
548
22:00 04.09.2023
Ким Чен Ын в сентябре планирует посетить РФ — NYT
0
592
21:20 04.09.2023
Путин поручил до 1 февраля принять меры по использованию чиновниками российских авто
0
635
20:40 04.09.2023
Военные учения «Запад» в этом году проводиться не будут — Шойгу
0
630
20:00 04.09.2023
Цена нефти Brent на ICE превышала $89 за баррель
0
639
19:20 04.09.2023
Проект создания германо-французского танка находится на грани провала — СМИ
0
706
18:40 04.09.2023
ЦБ РФ резко повысил тарифы по ОСАГО для грузовиков из недружественных стран
0
689

Возврат к списку