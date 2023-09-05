Китай готов активно участвовать в реформировании глобального управления — Си Цзиньпин

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай будет продолжать принимать активное участие в реформировании системы глобального управления и готов к углублению взаимодействия со странами — членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в области права. Об этом говорится в обращении председателя КНР Си Цзиньпина к участникам открывшегося во вторник в Шанхае 10-го совещания министров юстиции государств — членов ШОС, которое было зачитано главой Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином.

«Китай придает большое значение фундаментальным, стабильным и долгосрочным гарантиям верховенства закона и активно участвует в реформировании и построении глобальной системы управления», — сказал китайский лидер.

В обращении к участникам встречи Си Цзиньпин указал на готовность Китая сотрудничать с другими странами — членами ШОС «для углубления обменов и взаимодействия в области права и судебной администрации», а также содействовать экономическому развитию на основе верховенства закона и поддержанию регионального мира и стабильности.