Китай готов активно участвовать в реформировании глобального управления — Си Цзиньпин
09:00 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай будет продолжать принимать активное участие в реформировании системы глобального управления и готов к углублению взаимодействия со странами — членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в области права. Об этом говорится в обращении председателя КНР Си Цзиньпина к участникам открывшегося во вторник в Шанхае 10-го совещания министров юстиции государств — членов ШОС, которое было зачитано главой Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином.
«Китай придает большое значение фундаментальным, стабильным и долгосрочным гарантиям верховенства закона и активно участвует в реформировании и построении глобальной системы управления», — сказал китайский лидер.
В обращении к участникам встречи Си Цзиньпин указал на готовность Китая сотрудничать с другими странами — членами ШОС «для углубления обменов и взаимодействия в области права и судебной администрации», а также содействовать экономическому развитию на основе верховенства закона и поддержанию регионального мира и стабильности.
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