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Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 97 рублей

09:05 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Мосбирже на открытии превысил 97 руб. впервые с 16 августа, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 07:00 мск, доллар рос на 0,2%, до 97,065 руб.

К 07:04 мск доллар немного ускорил рост до 97,23 руб. (плюс 0,37%). В то же время евро еще не торгуется, а курс юаня растет на 0,16%, до 13,321 руб.

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